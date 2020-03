Weiterstadt (ots) -- 16-Zoll-Leichtmetallräder, Ambientebeleuchtung, beheizbare Vordersitze, Zweizonen-Klimaanlage Climatronic und vieles mehr serienmäßig an Bord - SKODA Garantie+ für fünf Jahre oder 50.000 Kilometer Laufleistung inklusive - Preisvorteil von 1.359 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell summiert sich in Verbindung mit optionalem Business-Paket auf 1.739 Euro SKODA begeht 2020 sein 125-jähriges Firmenjubiläum und gibt Deutschlands Autofahrern Grund zum Mitfeiern: Ab sofort können sie das reichhaltig ausgestattete Jubiläumsmodell KAMIQ DRIVE 125 zum Einstiegspreis von 22.390 Euro ordern. Die Jubiläumsausgabe des kernigen Crossovers hat eine reichhaltige Serienausstattung an Bord und bietet zusätzlich zur zweijährigen Herstellergarantie die dreijährige Neuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu 50.000 Kilometer innerhalb des Garantiezeitraums von fünf Jahren(1). Damit ergibt sich ein Preisvorteil von 1.359 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. In Verbindung mit dem optionalen Business-Paket summiert sich der Kundenvorteil sogar auf 1.739 Euro.Der SKODA KAMIQ DRIVE 125 vereint viele beliebte Komfort- und Ausstattungsmerkmale in sich. Serienmäßig sind beispielsweise die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, automatische Innenspiegelabblendung und beheizbare Vordersitze enthalten. Die Armaturentafel im Dekor Silver-Haptic, eine Mittelkonsole mit Dekorleiste in Piano-Black und Luftausströmer mit glänzend schwarzem Rahmen setzen edle Akzente im Innenraum. Sie werden von der weißen LED-Ambientebeleuchtung an Türverkleidung, Innentürgriffen, Dekorleiste, Dachhimmel und im Fußraum vorne ins rechte Licht gerückt.Das Exterieur des Jubiläumsmodells SKODA KAMIQ DRIVE 125 punktet mit dunkel getönter Heck- und hinteren Seitenscheiben (Sunset) sowie Designelementen in Platin-Grau an den Stoßfängern. 16 Zoll große Leichtmetallfelgen im schwarzen Design 'Hoedus AERO' unterstreichen den dynamischen Auftritt des Crossovers. Zudem dürfen sich Käufer des Sondermodells über beliebte Simply Clever-Details wie Eiskratzer in der Tankklappe, abnehmbare LED-Akkutaschenlampe im Kofferraum und Regenschirmablage inklusive Schirm in der Fahrertür freuen.Das ab Werk enthaltene Infotainmentsystem Bolero mit digitalem Radioempfang DAB+ wird über ein kapazitives Multi-Touch-Display mit 8,0 Zoll Diagonale bedient. Smartphones lassen sich über SmartLink - das die Standards Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink vereint - mit dem System koppeln. Für externe Geräte stehen zwei USB-C-Anschlüsse bereit. Den richtigen Ton treffen acht Lautsprecher, über die auch die Signale der Bluetooth-Telefonfreisprecheinrichtung übertragen werden.Noch mehr Komfort, Multimedia und Infotainment bietet das optionale Businesspaket Amundsen, das zum Beispiel die Angaben des Navigationssystems auf einem 9,2-Zoll-Display abbildet. Die SmartLink-Technologie funktioniert hier bei iOS-Geräten sogar kabellos, ebenso wie das induktive Aufladen von allen kompatiblen Smartphones in der Phonebox. Die Bedienung des Infotainmentsystems Amundsen erfolgt per Sprachsteuerung. Der Fahrzeugfernzugriff per Smartphone-App sowie die Services von Infotainment Online sind für die ersten drei Jahre nach Neuzulassung kostenfrei enthalten. Zudem beinhaltet das Business-Paket das 10,2 Zoll große digitale Kombiinstrument, dessen Layout sich nach Wunsch anpassen lässt, sowie die praktische Gepäcknetztrennwand. Das Paket, das für alle KAMIQ DRIVE 125 mit Benzin- oder Dieselmotor verfügbar ist, steigert den Preisvorteil für Kunden auf 1.739 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Zuvor hatte SKODA bereits die Modellreihen FABIA, SCALA, KAROQ und KODIAQ als Jubiläumsmodelle DRIVE 125 präsentiert.Der SKODA KAMIQ DRIVE 125 geht mit einer vielseitigen Antriebspalette ins Jubiläumsjahr. Zur Wahl stehen drei Benziner, ein besonders effizienter Turbodiesel sowie ein erdgasbetriebenes CNG-Aggregat. Alle Motoren sind mit Start-Stopp-Automatik sowie Energierückgewinnung ausgestattet und erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d TEMP. Einstiegsmotorisierung ist der Dreizylinder 1,0 TSI, der seine 70 kW (95 PS)* über ein manuelles 5-Gang-Getriebe an die Vorderräder leitet. In der Leistungsstufe 1,0 TSI mit 85 kW (115 PS)* ist er wahlweise mit manuellem 6-Gang- oder automatischem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) gekoppelt. Das gleiche gilt für den 110 kW (150 PS)* starken 1,5 TSI ACT mit aktivem Zylindermanagement und den 85 kW (115 PS)* starken Euro-6-Turbodiesel 1,6 TDI. Für Vielfahrer ist auch der erdgasbetriebene 1,0 TGI G-TEC mit 66 kW (90 PS)* eine attraktive Option.(1) Dreijährige Anschlussgarantie Garantie+ zusätzlich zur zweijährigen Herstellergarantie bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung der angegebenen Kilometeranzahl innerhalb des Garantiezeitraums von insgesamt fünf Jahren (je nachdem, was zuerst eintritt und welche Laufleistung ausgewählt wurde).Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp. (http://www.skoda-auto.de/wltp)Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) (http://www.dat.de) , unentgeltlich erhältlich ist.KAMIQ DRIVE 125 1,0 TGI G-TEC 66 kW (90 PS)innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 97 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+KAMIQ DRIVE 125 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 6,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ DRIVE 125 1,0 TSI 85 kW (115 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ DRIVE 125 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ DRIVE 125 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ DRIVE 125 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ DRIVE 125 1,6 TDI 85 kW (115 PS)innerorts 5,0 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAMIQ DRIVE 125 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 4,9 - 4,8 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse A