Full-Stack-Automatisierung kombiniert künstliche Intelligenz, RPA, Workflow, Geschäftsrichtlinien und Case Management mit Low-Code-Geschwindigkeit

FRANKFURT a. M., March 09, 2020. Die neue Version beschleunigt die Auswirkungen einer einheitlichen, flexiblen und schnellen Enterprise-Automatisierung auf Unternehmen. Appian unterstützt die Prozessautomatisierung in der gesamten Organisation mit dem niedrigsten Total Cost of Ownership (TCO).



Der geschäftliche Wert von Low-Code-Automatisierung zeigt sich in einer verbesserten Kundenerfahrung, niedrigeren Kosten sowie einer höheren Produktivität und Qualität, einer vereinfachten Governance und Compliance. Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Forrester formuliert es folgendermaßen: "Eine erfolgreiche digitale Transformation muss über eine starke Basis für die Prozessautomatisierung verfügen. Dies erfordert, eine Reihe komplementärer Technologien zu beherrschen, von denen jede einzelne einen bestimmten Zweck erfüllt." (Forrester, "Advance Process Automation By Keeping Automation Technologies In Their Own Lanes," Nov. 2019).

Die neueste Version von Appian bietet:

Full-Stack-Automatisierung - Orchestrierung von Workflows über Personen, Bots und künstliche Intelligenz (KI) hinweg, auch bei fehlenden APIs. Die Einführung von Appian RPA vervollständigt den Appian Automatisierungs-Stack, bestehend aus künstlicher Intelligenz, Robotic Process Automation (RPA), Workflows, Geschäftsregeln und Case Management. Die geeignete Automatisierungstechnologie wird für das entsprechende Automatisierungs-Anwendungsszenario eingesetzt.





Die neueste Version von Appian verbessert die branchenführende Cloud-Architektur mit erweiterter Unterstützung. Die Appian-Plattform läuft in der Cloud, On-Premise und in hybriden/virtuellen Implementierungen. Sie erfüllt die strengsten lokalen, regionalen und globalen Industriestandards. Das neue Premier Plus-Support-Angebot bietet einzigartige Support-Dienstleistungen und Infrastrukturen für Kunden mit groß angelegten Appian-Bereitstellungen, global verteilten Teams und umfangreichen Anforderungen hinsichtlich der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Audits. Dazu gehört ein dezidierter Appian Lead Engineer, 24 Stunden-Support-Ansprechpartner, 24x7x365 Support für Probleme sowie eine "White Glove"-Erfahrung. Damit ist gewährleistet, dass alle erweiterten Anforderungen an die Sicherheitskonformität und die Audit-Anforderungen vollständig erfüllt werden.

Appian ist der einzige Anbieter, der von Analysten in allen drei Low-Code-Automatisierungssegmenten als führend anerkannt wird: Prozessautomatisierung, Low-Code-Anwendungsentwicklung und Case Management. Appian ist darüber hinaus auch das einzige Unternehmen, das über die Appian-Garantie Acht-Wochen-Projekte anbietet.

Die neueste Version von Appian ist ab 27. März 2020 verfügbar. Die kostenlose Testversion der Appian Low-Code- Automatisierungsplattform ist verfügbar unter: de.appian.com/platform/free-trial/ .

Gewinnen Sie einen umfangreichen Einblick in die neueste Version von Appian und nehmen Sie an unseren Produkt-Webinaren am 11. März 2020.

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com .

Für Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrea Meienberg

Director, Marketing DACH

pr.dach@appian.com

Tanja Schürmann

Head of Technology

+49