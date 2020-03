Verfolge die Kursentwicklung Deiner Werte in Echtzeit und lege so viele Watchlisten an, wie Du willst: https://bit.ly/2RVywOI Dramatischer Wochenauftakt an der Börse: Die weitere Ausbreitung des Coronavirus und ein drastischer Kursverlust bei den Ölpreisen versetzen die Anleger in Panik. Wie es nun um DAX & Co und den Rohstoffmarkt steht und wie die Anleger reagieren, berichtet Volker Meinel von der BNP Paribas.