Da mein Modell der Makromatrix sich weiter verschlechtert hat bin ich letzte Woche in um die 50% Cash gegangen, was die höchste Quote seit 2008 von mir ist. Auf eine Wirtschaft die eh schon nicht mehr rund lief, trifft nun gleichzeitig ein Nachfrage und Angebotsschock. Dazu kommt, dass in breiten Bevölkerungsteilen und auch am Aktienmarkt Corona noch als Medienthema abgetan wird und mit Maul und Klauenseuche oder SARS verglichen wird. Auch wenn natürlich das Virus in 2 Wochen verschwinden könnte, sieht es derzeit nicht danach aus. Deutschland ist außerdem schlecht darauf vorbereitet und hat es verpasst mit drastischen Maßnahmen das […] ...

