ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Yara anlässlich des angekündigten Anteilsverkaufs von Qafco auf "Sell" mit einem Kursziel von 335 norwegische Kronen belassen. Der Verkauf der 25-Prozent-Beteiligung an der Qatar Fertiliser Company (Qafco) für rund eine Milliarde US-Dollar erfolge zu einem vernünftigen Preis, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Damit stärke der norwegische Düngemittelhersteller seine Bilanz und könnte eine Sonderdividende an seine Aktionäre ausschütten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2020 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010208051

