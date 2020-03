Unterföhring (ots) -Klarsex um 20:15 Uhr live auf sixx! In "Paula kommt - Der LIVE Talk"beantwortet Sex- und Beziehungs-Expertin Paula Lambert am 22. und 29.April 2020 erstmals in der Prime Time alle Zuschauerfragen rund umLiebe, Lust und Zweisamkeit. Damit startet der Frauensender in diePaula-Frühjahrs-Saison und zeigt außerdem ab 22. April um 22:20 Uhrdie zehnte Staffel von "Paula kommt! Sex & gute Nacktgeschichten".Von den Gästen in ihrem Wohnzimmer-Studio, übers Telefon, per Skypeoder via Instagram und Facebook: In den beiden Prime-Time-Specialskönnen die Zuschauer auf allen Wegen ihre Fragen an Paula stellen undschicken. Außerdem ermutigt sie ihre Zuschauer, live und direkt inder Sendung eigene Erfahrungen und Lösungsstrategien in SachenLiebeskummer, Sexflaute oder auch Patchwork Family zu teilen.Live kommt Paula gut! Bereits in der Late Prime feierte sixx damitErfolge: Die ersten vier Staffeln der Live-Call-in-Show "Paula kommtam Telefon" holten durchschnittlich hervorragende 2,5 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Frauen. Der Topwert lag sogarbei sensationellen 9,6 Prozent Marktanteil. Noch im Frühjahr startetdie fünfte Staffel."Paula kommt - Der LIVE Talk" - am Mittwoch, 22. und 29. April 2020um 20:15 Uhr und "Paula kommt! Sex & gute Nacktgeschichten" ab 22.April 2020 um 22:20 Uhr auf sixx und auf joynPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSandra ScholzKommunikation / PR Factual & SportsTel. +49 [89] 9507-1121Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.comhttp://presse.sixx.deBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unterwww.p7s1-pr.de.Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/4541484