Der Aktienkurs der Deutschen Bank AG verliert am Montagmorgen zeitweilig 17 Prozent an Wert. Die Titel notierten dabei auf einem historischen Tief. Ein Hedgefonds wettet auf fallende Kurse. Doch spekulative Schnäppchenjäger greifen bereits zu. Was Börsianer jetzt wissen müssen, welche Strategie überzeugt - und wie man von einer etwaigen Erholung...

Den vollständigen Artikel lesen ...