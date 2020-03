- Verbesserung vom Betrieb von Fabriksystemen, Anlagenausrüstung und Produktqualität -

NEC Corporation (TOKYO: 6701) gab heute eine Zusammenarbeit mit Siemens im IdD-Bereich bekannt, um eine Überwachungs- und Analyselösung für die Fertigung bereitzustellen, die MindSphere, das Cloud-basierte, offene Internet der Dinge-Betriebssystem (IdD) von Siemens, und die systeminvariante Analysetechnologie (System Invariant Analysis Technology, SIAT) von NEC verbindet. Im Rahmen der Vereinbarung tritt NEC dem MindSphere-Partnerprogramm bei, das NEC Zugang zu speziellen technischen Schulungen und Supportleistungen von Siemens sowie zu einer Reihe gemeinsamer Markteinführungsmöglichkeiten bietet.

In den letzten Jahren wurden mit der Beschleunigung der Digitalisierung und der Verbreitung des Internet der Dinge die Sicherheit, Effizienz, Wartung und Produktqualität von Systemen auf der Grundlage von Daten visualisiert und analysiert, die von einer großen Anzahl von an verschiedenen Standorten installierten Sensoren wie Anlagensysteme, Fertigungslinien und Fabriken gesammelt wurden. Es ist jedoch erforderlich, die Datenerfassung, -speicherung, -überwachung, -analyse und andere Prozesse zu systematisieren, um Sensordaten zu nutzen. Darüber hinaus ist einzigartiges Know-how wie Kenntnisse über IdD-Systeme und Datenanalyse erforderlich, um ein solches System aufzubauen, was es für Kunden schwierig macht, selbst zu konstruieren.

Insbesondere in der Fertigungsindustrie basieren Arbeitsprozesse häufig auf dem Fachwissen jedes Werks oder jeder Person. Der Verlust von Know-how aufgrund des Ausscheidens von Fachpersonal und des Personalmangels ist daher eine ernsthafte Herausforderung.

Um diese Probleme zu lösen, haben NEC und Siemens ihre Produkte verbessert, um eine bessere Visualisierung und Analyse von Sensordaten zu ermöglichen.

Die systeminvariante Analysetechnologie, die Teil des hochmodernen NEC-Portfolios an KI-Technologien "NEC the WISE" ist, wird verwendet, um das Verhalten von Systemen anhand von Daten zu lernen und zu modellieren, die von einer großen Anzahl von Sensoren gesammelt wurden, die in komplexen Großsystemen installiert sind. Dies bietet eine Visualisierung der Systeme und ihrer Funktionsweise und ermöglicht es den Systemen, sicher und effizient zu arbeiten, indem Fehler mithilfe von Analysemodellen proaktiv erkannt werden. NEC hat bereits rund 100 solcher Systeme international installiert.

MindSphere ist das Cloud-basierte, offene IdD-Betriebssystem von Siemens, das Produkte, Anlagen, Systeme und Maschinen miteinander verbindet und es Unternehmen ermöglicht, die Fülle der vom IdD generierten Daten mit fortschrittlichen Analysen zu nutzen. Das MindSphere-Partnerprogramm ist das Partnerprogramm von Siemens für industrielle IdD-Lösungs- und Technologieanbieter.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Unternehmen, die gesamte Datenerfassung, -speicherung, -überwachung und -analyse einschließlich der Anpassung an die Kundenanforderungen bereitzustellen. Insbesondere wird MindSphere zum Sammeln von Feldsensordaten verwendet, und das System Invariant Analysis Technology-System von NEC überwacht und analysiert die Daten automatisch. Diese Lösung wird zunächst als Cloud-Lösung für die Fertigungsindustrie angeboten und dann auf Fabriksysteme, Fertigungslinien, Anlagen und andere Geräte sowie auf Produkte angewendet, die mit diesen Geräten hergestellt werden. Dies erleichtert die Visualisierung und Analyse großer Mengen von Sensordaten und trägt so zur Steigerung der Produktivität, zur Verringerung des Betriebsrisikos, der Produktqualität und zur Erhaltung des Know-hows bei.

Die Unternehmen planen, Kunden in der Fertigungsindustrie international anzusprechen und dann auf Kunden in anderen Branchen zu expandieren.

"Es ist eine Ehre, mit Siemens zusammenzuarbeiten, um die Produktivität der Fertigungsindustrie durch systeminvariante Analysetechnologie zu steigern", sagte Osamu Fujikawa, Senior Vice President der NEC Corporation. "NEC wird die Digitalisierung von Unternehmen beschleunigen, indem weltweit Lösungen bereitgestellt werden, die die Stärken beider Unternehmen nutzen. NEC wird weiterhin auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen, indem reale und digitale Technologien zusammengeführt und fortschrittliche Technologien wie KI und IdD eingesetzt werden", fügte er hinzu.

"Siemens hat sich zum Ziel gesetzt, Partnerschaften aufzubauen, die Kunden bei der Realisierung der digitalen Transformation mit industriellem IdD unterstützen. Die Zusammenarbeit mit NEC kann dazu beitragen, MindSphere-Anwendungen bereitzustellen, mit denen Kunden ihre Initiativen zur digitalen Transformation aufwerten können", sagte Kunihiko Horita, Japan Country Manager bei Siemens Digital Industries Software.

Weitere Informationen über NEC finden Sie hier: www.nec.com.

