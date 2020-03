Plötzlich wird selbst ruhigen Gemüter mulmig - das Virus ist in den Köpfen der Deutschen angekommen. Neben Toilettenpaper und Vorräten sind vor allem Desinfektionsmittel heiß begehrt. In Berlin gab es heute Szenen "wie im Krieg", so zwei Zeugen. Die Bild berichtet: Sie stehen dicht an dicht. Dutzende Kunden warten morgens an einer Aldi-Filiale auf die Eröffnung des Ladens. Der Grund: Desinfektionssprays und -gels, Hygienetücher im Angebot.Es gibt Aktien, die von den Panik-Käufen potentiell profitieren ...

