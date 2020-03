Ihr 25-jähriges Bestehen feiert im April die Verpackungstechnik Jetter GmbH im oberbayerischen Bad Tölz. Mit ihrem stillstandslosen Bahnspleiß-Verfahren Label-Link ist das Unternehmen heute weltweit im Pharmabereich etabliert, sowohl bei lokalen als auch bei weltweit agierenden Herstellern. "Wir haben Label-Link aus unserer Praxiserfahrung im Verpackungsbereich in der pharmazeutischen Industrie heraus entwickelt, das hat sicher nicht wenig zum Erfolg in den letzten 25 Jahren beigetragen", sagt Geschäftsführer Ralf Jetter. In den Anfangsjahren wurde das Label-Link-Verfahren bei den damals üblichen ...

