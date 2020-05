BANX GmbH: Die BANX GmbH feiert sechsjähriges FirmenjubiläumDGAP-News: BANX GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges BANX GmbH: Die BANX GmbH feiert sechsjähriges Firmenjubiläum15.05.2020 / 12:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die BANX GmbH feiert sechsjähriges FirmenjubiläumDer Düsseldorfer Online Brokerage Anbieter BANX GmbH startet anlässlich seines sechsjährigen Firmenjubiläums ab sofort eine Marktoffensive. Damit reagiert die Geschäftsführung auf die bisher sehr erfolgreiche Unternehmensentwicklung, von der auch alle Kunden mit extrem attraktiven Konditionen, einer ausgezeichneten Handelsplattform und einem optimalen Support profitieren.In den zurückliegenden sechs Jahren verzeichnete die BANX GmbH zahlreiche Meilensteine und bei der EU-weiten Kundenanzahl ein signifikant überdurchschnittliches Wachstumstempo. Mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten im Düsseldorfer Stadtzentrum wurde gleichzeitig der Ausbau des Mitarbeiterstamms umgesetzt.Eugen Beisel, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von BANX kommentiert: "Unser qualifiziertes Team hat BANX in den vergangenen sechs Jahren zu einem attraktiven und etablieren Player im deutschen Brokerage-Markt gemacht.Mit einer herausragenden Trading-Technologie, EU-weit extrem wettbewerbsfähigen Ordergebühren und zahlreichen Support- und Informationsangeboten hat BANX zudem eine sehr gute Marktposition für die Zukunft erobert. Entsprechend wird auch in den kommenden Jahren und darüber hinaus konsequent weiterentwickelt. Hierzu ist geplant, den Service und das Informationsangebot weiterhin auszubauen und zu optimieren. Zudem wird unverändert mit extrem attraktiven Konditionen bei allen Kunden und Interessenten überzeugt.Der Handel mit Aktien ist über BANX ohnehin mit Preisen ab 3,90 Euro je Order besonders attraktiv. Optionen und Futures können bereits ab 1,80 EUR pro Kontrakt gehandelt werden. Insgesamt ermöglicht BANX den Zugang zu weltweit über 125 Börsen in Echtzeit. Mit über 60 verschiedenen Ordertypen, einer API-Schnittstelle, einer umfassenden Einlagensicherung, der Möglichkeit von Leerverkäufen und dem Handel auf Margin bietet BANX nicht nur für alle Privatanleger, sondern auch für institutionelle Kunden ein optimales Tradingerlebnis.KontaktBANX GmbH Morsestraße 20 D-40215 DüsseldorfE-Mail: service@banxbroker.de Homepage: www.banxbroker.de15.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1046661 15.05.2020