Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und einer Pleitewelle in der US-Ölindustrie schickt die Wall Street auf Talfahrt. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Montag um jeweils etwa sieben Prozent und damit so stark wie zuletzt vor zehn Jahren. Dies löste eine kurzzeitige automatische...

Den vollständigen Artikel lesen ...