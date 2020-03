Die Aktie von Tesla muss auch zum Wochenauftakt weitere Kursverluste einstecken. Neben der allgemeinen Marktlage und dem zuvor heiß gelaufenen Börsenkurs belasten auch die massiv eingebrochenen Ölpreise. Die Aktie von Tesla notiert am frühen Nachmittag in Frankfurt 14,6 Prozent im Minus. Bereits in den Tagen zuvor hatte das Papier ordentlich nachgegeben. Anfang Februar war die Tesla-Aktie noch auf fast 1.000 Dollar gestiegen. Am heutigen Montag notiert die Aktie nur noch bei gut 600 Dollar.Vor Kurzem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...