Panikartige Stimmung unter den Anlegern ist am Montag von den übrigen Weltbörsen nach New York übergeschwappt. Neben der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie belastet der Ölpreiseinbruch die Aktienkurse stark. Der Dow Jones erlebt den größten Tagesverlust seit zehn Jahren.Am US-Aktienmarkt ist der Handel am Montag wegen hoher Kursverluste unterbrochen worden. Kurz nach der Eröffnung war der Dow Jones Industrial um mehr als sieben Prozent auf 23.979,90 Punkte abgesackt.

