Die in Innsbruck ansässige und in Wien und München gelistete Wolftank-Adisa informiert über die Auswirkungen der Erweiterung der "roten Zonen" in Italien aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus, in der die Bewegungsfreiheit der Baustellentrupps in diesen Regionen eingeschränkt werden könnte. Die Gesellschaft sit mit ihrer Tochterfirma Wolftank Systems SpA in Italien im Bereich Umweltschutz und Tanksanierung tätig. Als "erleichternd" bezeichnet das Unternehmen, daß die Interpretation der Ausnahme "für dringende berufliche Erfordernisse" Umweltschäden, und damit die aktuell laufenden Projekte der Wolftank Systems beinhalten soll. Ebenso erleichternd sei die Präsenz von Wolftank in Italien in mehreren Standorten, so daß eine ...

