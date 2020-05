Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Innsbruck (pta054/26.05.2020/17:10) - Die Wolftank Adisa Holding AG, welche durch ihre Tochtergesellschaft Wolftank Systems SpA in Italien im Bereich Umweltschutz und Tanksanierung tätig ist, freut sich, nach der im März dieses Jahres ausgesprochenen Warnung im Zusammenhang mit den drastischen Maßnahmen der italienischen Regierung zur Eindämmung der Corona-Virusepidemie, nachstehende Erklärung zur derzeitigen Situation des Unternehmens in Italien abzugeben:



Nachdem die Aktivitäten des Unternehmens von der italienischen Regierung zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung -auch während der Zeit der Quarantäne und Ausgangssperre- als systemrelevant eingestuft worden sind, konnte die Wolftank-Gruppe ihre Aktivitäten im wesentlichen weiterführen. Gleichzeitig konnten während dieser Zeit auch die Umsätze im Bodensanierungsbereich in Italien ausgebaut werden. Das Unternehmen reinigt aktuell täglich über 1.000m ^ 3 kontaminiertes Erdreich mit steigender Tendenz. Seit dieser Woche sind nun alle Mitarbeiter, insbesondere auch der Vertrieb und die Produktion voll im Einsatz und arbeiten wieder zu 100%. "Wir sind sehr erfreut, über diese schwierige und intensive Zeit mit relativ kleinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebes hinweggekommen zu sein und keine signifikanten, Corona-bedingten Umsatzeinbussen in Italien verzeichnen zu müssen", so Dr. Peter Werth, CEO der Wolftank Gruppe. "Ganz besonders schön ist es, dass kein einziger unserer Mitarbeiter mit Corona infiziert, bzw. krank wurde", so Werth weiter.



Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen. Das Unternehmen ist welweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird an der Frankfurter und Münchener Wertpapierborse, im direct market plus Segment der Wiener Borse AG und auf Xetra notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Interneseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter www.wolftank-adisa.com



Hinweis: Alle Anforderungen des österreichischen Börsegesetzes, betreffend die Erfordernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstrumente gelten nicht, wohl aber insbesondere die in den Art. 17 (Veröffentlichung von Insidern, Vertrag Teilnahme "direct market plus" | Dezember 2018), Art. 18 (Insiderlisten) und Art. 19 (Eigengeschäfte von Führungskräften) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften gemäß BörseG niedergelegten Pflichten und die Verbote der Art. 14 (Insiderhandel) und Art. 15 (Marktmanipulation) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften gemäß BörseG.



(Ende)



Aussender: Wolftank-Adisa Holding AG Adresse: Grabenweg 58, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Peter Werth Tel.: +43 (0)512 345726 E-Mail: investor-relations@wolftank-adisa.com Website: www.wolftank-adisa.com



ISIN(s): AT0000A25NJ6 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Frankfurt, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1590505800639



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 26, 2020 11:10 ET (15:10 GMT)





WOLFTANK-ADISA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de