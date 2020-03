Im schwachen Gesamtmarkt wird auch die Aktie von Merck KGaA durchgereicht. Die erst in der Vorwoche vorgelegten starken Jahreszahlen für 2019 inklusive Ausblick können den Ausverkauf nicht stoppen. Nach den Zahlen gehen indes die Analystenmeinungen weit auseinander.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Sell" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Krishna Chaitanya Arikatla nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nach den jüngsten Geschäftszahlen ...

