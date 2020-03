ROM (dpa-AFX) - Italiens Oppositionschef Matteo Salvini fordert eine Sperrzone für ganz Italien. "Wir müssen das Land schützen, indem wir die Notmaßnahmen der sogenannten roten Zonen auf die gesamte Nation ausweiten", erklärte der Chef der rechten Lega am Montag. Die Regierung in Rom, die Europäische Union und die Europäische Zentralbank sollten umgehend handeln, um die wirtschaftlichen Schäden der Krise auszugleichen.



Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Die Region Lombardei mit Mailand und 14 andere Provinzen wie Venedig und Parma wurden zu Sperrzonen erklärt. Aus diesen darf man nur ein- und ausreisen, wenn man tiefgreifende Gründe vorlegt. Viele Menschen nutzten allerdings ein Kontroll-Vakuum am Wochenende, um Züge in Richtung Süditalien zu nehmen. Dort gibt es bisher weniger erkannte Infizierte. Es geht nun die Sorge vor weiteren Ansteckungen in den ärmeren, südlichen Regionen des Landes um./reu/DP/zb