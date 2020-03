Aktionäre der bet-at-home.com AG sollen für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro erhalten. Dies kündigt das Düsseldorfer Wett- und Gamingunternehmen am Montag an und legt zugleich Eckdaten für das vergangene Jahr vor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...