Die Bundesregierung will die Stahl- und Chemie-Industrie beim Einsatz von klimafreundlichem Wasserstoff unterstützen. Entsprechende Regelungen haben die Ministerien in die Wasserstoff-Strategie des Bundes eingebaut, wie ein neuer Entwurf des Konzepts zeigt, der der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag.

Den vollständigen Artikel lesen ...