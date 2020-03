Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Royal Dutch Shell wieder. Der historische Einbruch am Ölmarkt belastet heute auch Energietitel wie Shell, BP und Gazprom. Bei den Verkäufen steht Wirecard auf dem ersten Platz. Der CEO Dr. Markus Braun hat sich via Twitter zu den Folgen des Corona-Virus für Wirecard geäußert. Er sagt deutlich, dass kein Grund zur Panik bestehe.