DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Borussia Dortmund erwartet derzeit keine wesentlichen, nachhaltigen negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage durch die aktuelle 'Coronavirus'-Situation09.03.2020 / 16:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Trotz sich abzeichnender Spieleaustragungen ohne Zuschauer ("Geisterspiele") erwartet die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund") derzeit keine wesentlichen, nachhaltigen negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens durch die aktuelle "Coronavirus"-Situation.Kurzfristig können durch "Geisterspiele" negative Auswirkungen auf das Konzernergebnis vor Steuern in einer Größenordnung zwischen 2,5 und 3,0 Mio. EUR pro betroffenen Spieltag entstehen.Der Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fußball-Fans gilt oberste Priorität. Dabei muss es jedoch das Ziel sein, in unterschiedlichen Lebensbereichen den jeweils angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht.Borussia Dortmund befindet sich mit den zuständigen Behörden sowie der DFL und der UEFA wie bisher in engem Austausch hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage in der Bundesliga und der UEFA Champions League.Dortmund, den 09. März 2020Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH