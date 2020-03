IVU Traffic (WKN: 744850) ist eine Aktie, die vor Jahren nur ausgesuchten Nebenwerte-Investoren ein Begriff war. Seitdem hat sich der Kurs vervielfacht. Heute gibt es eine interessante Nachricht vom Unternehmen.

Der Software-Spezialist aus Berlin erwirtschaftete in den neun Monaten von Januar bis September Umsätze in Höhe von 49,3 Millionen Euro und lag damit leicht unter Vorjahresniveau. Wegen merklich gestiegener Personalkosten schrumpfte das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) um fast die Hälfte auf 1,7 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz plant der Vorstand damit, 2019 mit Rekordzahlen abzuschließen. Demzufolge soll der Umsatz auf über 80 Millionen Euro anwachsen, das EBIT soll 7 Millionen Euro betragen.

Herzstück des Unternehmens ist die IVU.suite. Aufbauend auf diesem entwickeln die Ingenieure Funktionslösungen für den öffentlichen Verkehr oder auch die Logistik. So setzen alle großen Regionalbahnen in Deutschland auf IVUs Softwarelösungen wie auch beispielsweise die Verkehrsgesellschaft IETT der Metropole Istanbul. IVU.rail ist mittlerweile so weit entwickelt, dass mithilfe des Programms neben dem Fahrtbetrieb beispielsweise auch Aufgaben der Personalplanung effizient realisiert werden können.

