Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Was zunächst noch als geordneter Rückzug an den Kapitalmärkten begann, entwickelte sich im Wochenverlauf zu einer Risikoflucht mit panischen Zügen, so die Analysten der DekaBank.Nach der Notfall-Zinssenkung der US-Notenbank FED am Dienstag seien vor allem die US-Renten in den Sinkflug, mit einem nahezu parallelen Renditerückgang um 45 Basispunkte auf neue historische Tiefstände am langen Kurvenende gegangen. Bundrenditen seien ebenfalls kräftig gefallen, doch da das Ausgangsniveau bereits extrem tief gewesen sei und zudem von der EZB noch keine konkreten Ansagen bezüglich einer weiteren Leitzinssenkung gekommen seien, sei die Fluchtbewegung nicht so deutlich ausgefallen wie in den USA. Mit der jüngsten Rückzugswelle aus dem Risiko seien Staatsanleihen aus der Eurolandperipherie ebenso unter Abgabedruck geraten wie Unternehmensanleihen, vor allem aus dem Bereich der Hochzinsanleihen. (09.03.2020/alc/a/a)

