BERLIN (Dow Jones)--Die Eon-Tochter Innogy baut ihr Solar-Engagement in Kanada aus. In der Region Süd-Alberta unterzeichnete Innogy einen langfristigen Ökostrom-Vertrag mit der kanadischen Holzverarbeitung West Fraser, wie das Essener Energieunternehmen mitteilte. Jährlich sollen rund 45.000 Megawattstunden aus dem Solarkraftwerk Vauxhall samt Herkunftsnachweisen geliefert werden. Das sogenannte Power Purchase Agreement (PPA) beginnt im Mai und hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Innogy habe das Ziel, erneuerbare Energien weltweit mit PPAs und Partnerschaften wie bei West Fraser auszubauen, erklärte die Vizepräsidentin der Erneuerbaren-Sparte, Katja Wünschel. "Dank des PPA können wir unseren Solarpark Vauxhall ohne staatliche Förderung betreiben und stellen erneut unter Beweis, dass Klimaschutz zu Marktbedingungen machbar ist." Mit dem Vertrag will West Fraser wiederum seine Produktionsstandorte und Sägewerke in Alberta mit grünem Strom versorgen und so die unternehmenseigenen Umweltziele erreichen.

Der 27-Megawatt-Park Vauxhall wird in der Nähe eines zweiten Innogy-Projekts in Betrieb genommen. Die Solaranlage in Hull (30 Megawatt) soll im zweiten Quartal 2020 ans Netz gehen. Beide Anlagen, die von der Tochtergesellschaft Belectric betrieben werden, sollen nach Unternehmensangaben rund 12.500 kanadische Haushalte versorgen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2020 12:11 ET (16:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.