Es war ein Knall mit Ansage! Libanon kann erstmals seine Schulden nicht mehr zurückzahlen.Und es hatte sich bereits angekündigt. Wir gingen in unseren Beiträgen vom 26.11.2019 und zuletzt vom 17.01.2020 auf die prekäre Situation ein.Und nun ist es also passiert. In einer Fernsehansprache erklärte der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab am Samstagabend, dass der Staat Libanon eine am heutigen Montag fällige Schuldverschreibung in Höhe von mehr als 1,2 Mrd. US-Dollar nicht zurückzahlen werde. Sie war im März 2010 mit einer Laufzeit von 10 Jahren emittiert worden und trägt einen Zins von 6,375 %. Der Kurs schwankte in der vergangenen Woche um 55 %.Diab erklärte, er wolle eine Umschuldung erreichen und dazu "faire' Verhandlungen mit den Gläubigern führen.

