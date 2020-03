HolidayCheck Group AG: Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Winners legt Amt mit Wirkung zum 23. Juni 2020 niederDGAP-Ad-hoc: HolidayCheck Group AG / Schlagwort(e): Personalie HolidayCheck Group AG: Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Winners legt Amt mit Wirkung zum 23. Juni 2020 nieder09.03.2020 / 18:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HolidayCheck Group AG: Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Winners legt Amt mit Wirkung zum 23. Juni 2020 niederMünchen, den 9. März 2020 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der HolidayCheck Group AG, Herr Stefan Winners, hat der Gesellschaft soeben mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und als Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2020 auf eigenen Wunsch aufgrund seines Ausscheidens aus dem Burda-Konzerns niederlegen wird.Der Aufsichtsrat der HolidayCheck Group AG wird im Vorfeld der Hauptversammlung 2020 einen geeigneten Nachfolger für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der HolidayCheck Group AG vorschlagen.Kontakt: HolidayCheck Group AG Armin Blohmann Neumarkter Str. 61 81673 MünchenTel.: +49 89 357680 901 Fax: +49 89 357680 999E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.comInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über die HolidayCheck Group AG: Die HolidayCheck Group AG (ISIN DE0005495329), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 490 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die HC Touristik GmbH (Betreiberin des Reiseveranstalters HolidayCheck Reisen), die Driveboo AG (Betreiberin der Mietwagenportale MietwagenCheck und Driveboo) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.09.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HolidayCheck Group AG Neumarkter Str. 61 81673 München Deutschland Telefon: +49 89 357680 901 Fax: +49 89 357680 999 E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com Internet: www.holidaycheckgroup.com ISIN: DE0005495329 WKN: 549532 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 992735Ende der Mitteilung DGAP News-Service992735 09.03.2020 CET/CEST