Medieninformation

HIAG verschlankt ihre Geschäftsleitung

Basel, 09. März 2020 - Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat an ihrer heutigen Verwaltungsratssitzung beschlossen, die Struktur ihrer Geschäftsleitung zu verschlanken. Die Geschäftsleitung besteht neu nur noch aus drei Mitgliedern, dem CEO, dem CFO und dem General Counsel. Die erweiterte Geschäftsleitung bestehend aus den Leitern Arealentwicklung Thorsten Eberle, Michele Muccioli, Alex Römer , und Yves Perrin und dem Leiter Portfoliomanagement, Ralf Küng, wird aufgehoben. Die Leiter Arealentwicklung und der Leiter Portfoliomanagement werden neu als Mitglieder des Kaders bezeichnet. Die Aufgaben und Kompetenzen der ehemaligen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung bleiben von dieser Änderung unberührt. Die Änderung in der Organisation wird rückwirkend auf den 1. Januar 2020 eingeführt. Mit diesem Schritt will HIAG ihre Organisation vereinfachen und sich weiter auf den Ausbau ihres Immobilienportfolios konzentrieren.

