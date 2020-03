adesso SE: Anhebung der Dividende auf 0,47 EUR je Aktie vorgeschlagenDGAP-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Dividende adesso SE: Anhebung der Dividende auf 0,47 EUR je Aktie vorgeschlagen09.03.2020 / 21:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.adesso SE: Anhebung der Dividende auf 0,47 EUR je Aktie vorgeschlagenVorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats werden Vorstand und Aufsichtsrat der adesso SE der für den 3. Juni 2020 geplanten Hauptversammlung der Gesellschaft eine Erhöhung der Dividende auf 0,47 EUR (Vorjahr: 0,45 EUR) je Aktie vorschlagen. Einen entsprechenden Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns hat der Vorstand der Gesellschaft soeben beschlossen.Nach der noch ausstehenden Zustimmung des Aufsichtsrats sowie bei entsprechender Beschlussfassung durch die Hauptversammlung wird somit die Strategie steigender Dividendenzahlungen fortgesetzt und die Dividende das siebte Jahr in Folge angehoben.Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de09.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 993157Ende der Mitteilung DGAP News-Service993157 09.03.2020 CET/CEST