FRANKFURT (Dow Jones)--Bei hohen Umsätzen weiter deutlich abwärts ging es im nachbörslichen Handel am Montag. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies zur Begründung auf die Talfahrt an der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index den größten Tagesverlust seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet hatte. Kursbewegungen von Einzelwerten hätten in diesem Umfeld kaum eine Rolle gespielt.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.20 Uhr 17.30 Uhr 10.428 10.625 -1,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 09, 2020 16:30 ET (20:30 GMT)

