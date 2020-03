Freiburg (ots) - Das Coronavirus ist Gift für die Liquidität. (...) Die Gefahr, die durch Liquiditätsengpässe droht, hat auch die Große Koalition erkannt. Die Vertreter von Union und SPD haben zu den richtigen Mitteln gegriffen. So kann man das staatliche Kurzarbeitergeld als Liquiditätshilfe verstehen. Es versetzt Unternehmen in die Lage, auf vorübergehende Auftragsrückgänge zu reagieren, ohne gleich massenweise Beschäftigte vor die Tür zu setzen, um die Lohnkosten zu senken. (...) Die Ausweitung staatlicher Bürgschaften hilft ebenfalls. (...) Die Koalition hat gut daran getan, nicht über das Ziel hinaus zu schießen. Ein massives Konjunkturprogramm, zum Beispiel mit einer erneuten Abwrackprämie für Altautos oder mehr Geld für Straße und Schiene, wäre unangebracht. (...) Maßvolles Handeln ist auch der Europäischen Zentralbank (EZB) zu empfehlen. Höhere Negativzinsen und noch mehr Anleihekäufe würden allenfalls für eine Nacht die wegen der Kurseinbrüche in Panik geratenen Börsianer beruhigen, in der Realwirtschaft jedoch wenig bewegen. (...) http://mehr.bz/khs70l



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/4541893