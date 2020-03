Schon seit der Finanzkrise gibt es in Europa Diskussionen um die Wiedereinführung einer Finanztransaktionssteuer (FTS). Nachdem in der Vergangenheit jedoch keine Einigkeit zu einer EU-weiten Steuer herrschte und Frankreich und Italien bereits eigenständig auf nationaler Ebene eine FTS etablierten, liegt nun ein neuer deutsch-französischer Vorschlag vor.? Scholz will mit EU-Kollegen Finanztransaktionssteuer einführen? Österreich lehnt vorliegende Pläne ab, Kritik auch innerhalb der Regierung? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...