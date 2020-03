MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu GroKo/Flüchtlingskinder



1500 Kinder soll eine europäische "Koalition der Willigen" aus den griechischen Flüchtlingslagern holen: So hat es die Berliner GroKo beschlossen. Das klingt wie eine noble Geste. In Wahrheit ist es eher das humanitäre Feigenblatt, mit dem die Koalition weitergehende Forderungen der Grünen (und mancher Bürgermeister) abwehren will. Die Not der Menschen auf Lesbos und anderen griechischen Inseln ist groß, aber noch größer ist die begründete Angst der Bundesregierung, mit einer großzügigeren Aufnahme Gestrandeter erstens ein neues Konjunkturprogramm für die AfD aufzulegen und zweitens ein neues, womöglich folgenreiches Einladungssignal in den Nahen Osten zu senden. Vor der Humanität kommt die Ordnung: Wenn es eine Lektion gibt, die die GroKo-Parteien aus 2015 gelernt haben, dann diese./yyzz/DP/zb