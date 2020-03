Dextro setzt Rating des PROJECT-AIF »Metropolen 19« nach oben - Risikoeinstufung sinkt auf »RK3«DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien Dextro setzt Rating des PROJECT-AIF »Metropolen 19« nach oben - Risikoeinstufung sinkt auf »RK3«10.03.2020 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der PROJECT Teilzahlungsfonds »Metropolen 19« mit Schwerpunkt Wohnimmobilienentwicklungen erhält vom unabhängigen Darmstadter Ratinghaus Dextro mit Stand Ende Februar 2020 ein verbessertes Rating. Nachdem der am 1. Juli 2019 aufgelegte Fonds bereits mit vier Immobilienentwicklungen in drei Metropolregionen investiert und die Mindestanlagesumme von 10 Millionen Euro erreicht ist, sank die Risikoeinstufung von »RK4« auf »RK3«.Sowohl Fondskonzeption als auch die hinsichtlich Diversifikation und Reinvestitionszyklen getroffenen Annahmen seien als realistisch zu bewerten, so Dextro. Diversifizierung und Fokussierung auf Wohnimmobilien deutscher Metropolregionen werden positiv beurteilt. Zudem untermauere die Spezialisierung auf Projektentwicklungen und die auf Reinvestition ausgelegte Thesaurierungsstrategie die von PROJECT vorgelegte Rentablitätsprognose.Diversifizierung und Transparenz - von Anfang an Privatinvestoren haben den Teilzahlungsfonds inzwischen über 300 mal mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Millionen Euro gezeichnet. Die bereits kurz nach Auflegung getätigten Grundstücksankäufe in Berlin, Hamburg und im Rheinland sorgten für zeitnahe Transparenz, wo und wie das Kapital investiert wird. Ziel des Immobilienentwicklungsfonds sind Investitionen in mindestens zehn unterschiedliche Wohnbauobjekte, Reinvestitionen aus erzielten Verkaufserlösen finden laufend statt.Rückenwind für Immobilienbeteiligungen Während sich die Finanzmärkte aufgrund des Nahost-Konflikts und der Corona-Epidemie in diesem Jahr stark schwankend zeigen, steuern die Immobilienmärkte weitgehend unbehelligt durch eher beständige Fahrwasser. Das aktuelle Gutachten der Wirtschaftsweisen1 untermauert die Stärke dieses Marktes mit positiven Prognosen und spricht sich deutlich für mehr privates Engagement aus, ohne das die staatlichen Ziele im Wohnungsbau nicht erreicht werden könnten. Die rein eigenkapitalbasierten Beteiligungsangebote der PROJECT »Metropolen«-Reihe erfreuen sich vor diesem Hintergrund großer Beliebtheit. »Heutzutage bietet das vollregulierte Anlagesegment der Alternativen Investmentfonds auch Privatanlegern die Möglichkeit mit überschaubaren, flexibel leistbaren Investitionssummen an der gesamten Wertschöpfungskette von mehreren Immobilienentwicklungen gleichzeitig zu partizipieren, ohne selbst Finanzierungs-, Bau-, Vermietungs- und Vermarktungsrisiken tragen zu müssen«, sagt Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH. Noch bis Ende Juni 2021 können Anleger Fondsanteile des »Metropolen 19« zeichnen. Weitere Informationen unter www.metropolen19.de.1 https://www.zia-deutschland.de/ueber-den-zia/fruehjahrsgutachten-2019/Über PROJECT Der 1995 gegründete und inhabergeführte PROJECT Unternehmensverbund (PROJECT) gehört mit der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECT Immobilien Gruppe zu den führenden deutschen Anbietern auf dem Markt für Immobilienbeteiligungen.Die PROJECT Investment Gruppe mit Hauptsitz in Bamberg ist spezialisiert auf die Initiierung, das Management und den Vertrieb von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. PROJECT Investment offeriert im Publikumsbereich ein rein eigenkapitalbasiertes Produktportfolio. Es umfasst neben der PROJECT Publikumsfondsreihe semi-professionelle und institutionelle Konzepte.Die PROJECT Immobilien Gruppe ist der ausschließlich für PROJECT Investment tätige Asset Manager des Unternehmensverbunds und hat ihren Hauptsitz in Nürnberg. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört das Research, der Einkauf, die Entwicklung und die Vermarktung der Immobilien. Derzeit entwickelt PROJECT Immobilien über 130 Immobilienprojekte in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main sowie Wien/Österreich mit einem Objektvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro.Weiterführende Informationen unter www.project-investment.de und www.project-immobilien.com10.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de992263 10.03.2020