Marburg (pta009/10.03.2020/08:00) - _ * Dritter Preis in der Kategorie "Innovativstes Geschäftsmodell" * Weitere Bestätigung für Online-Marketing-Kompetenz im 3U Konzern



Marburg, 10. März 2020 - Die samoba GmbH, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), erhielt im Rahmen der INTERNET WORLD EXPO 2020 in München eine hohe Auszeichnung. Ihr Onlineshop gewann in der Kategorie "Innovativstes Geschäftsmodell" den 3. Preis. Auf samoba.de können Hobby- und Berufshandwerker hochwertige Maschinen, Geräte und Werkzeuge unkompliziert online auf Verfügbarkeit prüfen, preisgünstig mieten und sich an ihre Wunschadresse liefern lassen.



Der INTERNET WORLD BUSINESS Shop-Award, ein namhafter E-Commerce-Award, der von einer neutralen und unabhängigen Jury vergeben wird, gilt in der Branche als der "Oscar für Shopbetreiber". Unter Federführung der Internet-Wirtschaftszeitung INTERNET WORLD BUSINESS wurde er 2020 zum zehnten Mal verliehen. Um die Preise in den sechs Kategorien hatten sich insgesamt 215 Unternehmen beworben. Die elfköpfige Jury war mit namhaften Experten und Expertinnen aus Verbänden, Universitäten und Medien besetzt. In der Begründung heißt es: "samoba hat einen echten Problemlöser für den Bereich Sanieren, Modernisieren und Bauen geschaffen. Über gut gewählte Seiteneinstiege und hilfreiche Filterfunktionen wird man schnell zum gewünschten Produkt geführt. Die Kosten werden transparent dargestellt. Einfacher und bequemer geht es nicht."



3U setzt seit Jahren, insbesondere in ihren Geschäftsbereichen Cloud Computing und Onlinehandel, professionelles, zielgruppengerechtes Online-Marketing ein. Mit ihren mehrfach ausgezeichneten Internetauftritten sichern sich die operativen Gesellschaften eine vorteilhafte Wettbewerbsposition, die eine Basis für den aktuellen und nachhaltigen Unternehmenserfolg darstellt.



"Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr", sagt Roger Moore, Geschäftsführer der samoba GmbH. "Kurz nach Markteintritt verschafft uns dieser Preis zusätzlichen Rückenwind für unser Angebot. samoba stößt in Zeiten der Sharing Economy, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, in eine Marktlücke vor und hat das Potenzial, in einer traditionell geprägten Branche ganz neue Akzente zu setzen."



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax.: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



