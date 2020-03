Vom gestrigen Ausverkauf an den Aktien- und Rohstoffmärkten konnte der Goldpreis kaum profitieren. Im frühen Dienstagshandel präsentiert er sich schwächer.Ungeachtet dessen erfreut sich der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Shares weiterhin einer starken Nachfrage. So kletterte dessen gehaltene Goldmenge am gestrigen Montag von 955,60 auf 963,79 Tonnen und markierte damit den höchsten Wert seit Oktober 2016. Allein in diesem Jahr sind dem Finanzprodukt 70,54 Tonnen Gold zugeflossen. Wenngleich ...

