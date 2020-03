Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben in den Umfragen aktuell an Boden verloren. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei auf 22 Prozent und damit einen Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Hingegen hält die Union mit 26,5 Prozent ihren Wert aus der Vorwoche. Die SPD mit 15,5 Prozent und die Linke mit 9,5 Prozent geben jeweils einen halben Punkt ab. AfD und FDP legen im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen halben Punkt auf 14 Prozent respektive 6,5 Prozent zu.

Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD kommt nach der Erhebung, für die vom 6. bis 9. März insgesamt 2.050 Personen befragt wurden, auf 42 Prozent und verfehlt damit deutlich eine parlamentarische Mehrheit. Sowohl Schwarz-Grün als auch Schwarz-Rot-Gelb (Deutschland-Koalition) kommen hingegen mit jeweils zusammen 48,5 Prozent auf eine parlamentarische Mehrheit. Knapp wird es mit zusammen 47 Prozent für Grün-Rot-Rot.

"Mehr als die Stärke der einzelnen Parteien entscheidet die Bereitschaft zu möglichen Konstellationen, wer nach der nächsten Bundestagswahl die Regierung bilden kann", sagte Insa-Chef Hermann Binkert.

