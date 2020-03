Finantix, die führende globale Anbieterin von Technologien für den Wealth-Management-, Insurance- und Bankensektor, hat heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung für die Übernahme der InCube Group AG bekanntgegeben. InCube mit Sitz in Zürich verfügt über ein interdisziplinäres Team von Spezialistinnen und Spezialisten für Artificial Intelligence (AI), von Quant- und Software-Engineers sowie von Finance-Expertinnen und -Experten. Das Team bietet datengetriebene, AI-gestützte Produkte und Lösungen für Unternehmen im Wealth-Management- und Insurance-Sektor an.

Mit der Übernahme:

werden die AI-, Robotik- und kognitiven Technologien von InCube in die führende Plattform von Finantix integriert;

stärkt Finantix weiter ihre Branchen- und Fachkompetenz. Dies dank des erstklassig ausgebildeten Teams von InCube viele davon mit einem Abschluss der lokalen Hochschulen ETH Zürich und Universität St. Gallen HSG;

verstärkt Finantix ihre Präsenz im Schweizer Markt sowie in den globalen Wealth-Management- und Insurance-Märkten;

schafft Finantix den Zugang für die AI-gestützten Produkte und Lösungen von InCube in weitere Märkte.

Christine Ciriani, Chief Commercial Officer der Finantix, sagt: «Wir freuen uns sehr, InCube in der Finantix-Familie willkommen zu heissen. Dies stärkt unsere Kompetenzen für AI-gestützte Analyse- und Personalisierungsmöglichkeiten. InCube passt hervorragend zu Finantix, da wir gemeinsame Werte teilen und die gleiche Vision haben. Im Zentrum steht das Bedürfnis unserer Kunden, die wachsende Menge an verfügbaren Daten gewinnbringend verwerten zu können, sowie unsere gemeinsame Leidenschaft, Daten in praktisch umsetzbare Erkenntnisse zu überführen. Dank der AI-basierten Produkte, der umfangreichen Erfahrung in Data Science und der grossen Branchenkompetenz von InCube sind wir überzeugt, dass unsere Kunden von einer umfassenderen Plattform profitieren werden von einer Plattform, mit der unsere Kunden ihre Innovationsfähigkeit im datengesteuerten Zeitalter wesentlich beschleunigen können.»

Gartner bekräftigt dies in einen Report, in welchem bestätigt wird, dass der Einsatz AI-gestützter Tools im Bankensektor immer mehr zunimmt. «Customer experience is one of the top business priorities that applies to many constituents due to the AI tools' applications and the ability to directly affect the customers.»*

Dr. Boris Rankov, Mitgründer und Partner von InCube, ergänzt: «Finanzdienstleister haben es heute mit mehr Daten als je zuvor zu tun. Es ist sehr wichtig, dass die Daten auf effiziente und intelligente Weise genutzt werden können, um «Actionable Insights» und «Personalised Experiences» generieren zu können. Wir sind überzeugt, dass unser gemeinsames Angebot es ermöglichen wird, unsere Vision besser umzusetzen. Die «Finantix Enterprise-grade Technology», ihre laufenden Investitionen in die Forschung und Entwicklung und der wachsende Kundenstamm von Finantix im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa sind eine hervorragende Ergänzung zu unseren bestehenden Produkten, Angeboten und unseren Kompetenzen.»

Unterstützt durch Motive Partners setzt Finantix ihre Expansion in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika fort und treibt die Einführung ihrer Softwareprodukte für agile digitale Transformation, Vertriebsproduktivität und Beratungsunterstützung weiter voran.

Über Finantix

Finantix ist eine weltweit führende Anbieterin von Technologien für die Finanzindustrie, wie von Finanzanalysten seit mehr als zwanzig Jahren bestätigt wird. Mittels fundierter Kenntnisse der Finanzindustrie unterstützen wir Wealth Manager, Versicherer und Banken, digital und intelligent mit ihren Kundinnen und Kunden in Verbindung zu treten und aufschlussreiche, regulatorisch konforme Beratung anzubieten. Die Integration von AI in unsere umfassende, aber modulare, «API-first»-Plattform ermöglicht die Schaffung von ganzheitlicher Customer Intelligence, hoher Produktivität in Vertrieb und Service sowie von individualisierter «Omni-Channel Experience».

Unsere Flagship-Plattform kann in der Cloud betrieben oder als einzelne Services bereitgestellt werden. Sie unterstützt dabei, Routinetätigkeiten um kollaborative Interaktionen mit Mehrwert für die Kundinnen und Kunden zu ergänzen. Die Plattform deckt mehrere Bereiche innerhalb von Finanzdienstleistungsunternehmen ab und umfasst verschiedene Kundenkanäle und Devices sowie mehrere Sprachen, Währungen, Rechtssysteme und Regulierungen. Finantix hat Offices in Europa, Nordamerika und Australasien.

www.finantix.com

Über InCube

InCube ist ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, spezialisiert auf Wealth Management und Insurance. Wir bieten datengetriebene, AI-gestützte Produkte und digitale Lösungen für skalierbare Anlageprozesse und personalisierte Beratung an. Unser Team von erstklassig ausgebildeten Data Scientists und Expertinnen und Experten in Finance und Technologie entwickelt für unsere Kunden Produkte und Lösungen wie Next Best Action Systeme, um Business Value aus Daten zu gewinnen und die operative Produktivität zu erhöhen.

www.incubegroup.com

