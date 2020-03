Der österreichische Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom muss die Erwartungen für einen fast eine halbe Milliarde schweren Auftrag in Südafrika zurückschrauben. Das Unternehmen mit Sitz in Wien gab am Montagabend bekannt, die Mitteilung erhalten zu haben, dass die Ausschreibung eingestellt worden sei."Ob es zu einer neuerlichen Ausschreibung kommen wird und wann ist aus heutiger Sicht nicht absehbar", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...