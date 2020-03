PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrieproduktion ist im Januar weniger als erwartet gestiegen. Die Produktion sei um 1,2 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das französische Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg um 1,8 Prozent gerechnet. Im Dezember war die Produktion noch um revidierte 2,5 Prozent gefallen. Hier war zunächst ein Rückgang von 2,8 Prozent ermittelt worden.



Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fiel die Produktion im Januar um 2,8 Prozent. Hier war lediglich ein Rückgang von 1,9 Prozent erwartet worden.



Bei den Daten spielte die aktuelle Zuspitzung der Coronakrise noch keine Rolle. Auch in Deutschland hatten die Industriedaten im Januar die Beobachter positiv überrascht./jsl/ssc/jha/