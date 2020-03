Weil von Coronavirus-Quarantäne betroffene chinesische Schüler keine Lust auf Hausaufgaben hatten, versuchten sie, eine entsprechende App aus den App-Stores zu kicken. Letztlich ohne Erfolg. Millionen Menschen, auch Kinder, sind in China und dort vor allem in der vom Coronavirus besonders betroffenen Provinz Hubei quasi in den eigenen vier Wänden gefangen. Die Elf-Millionen-Einwohnerstadt Wuhan etwa war am 23. Januar weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt worden. Weil die Schulen geschlossen sind, versuchen Lehrer und Eltern die Schüler online mit Hausaufgaben und Lernstoff zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...