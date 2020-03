MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Eine erhöhte Dividende und der angehobene Ausblick für den Free Cashflow sollten bei Anlegern die Zuversicht erhöhen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die derzeitige Bewertung der Aktie impliziere einen operativen Gewinn deutlich unter den Zielen für 2022, was ihn in seiner positiven Haltung zu den Papieren bestärke./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

