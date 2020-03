Wie schon in meinem Artikel hier auf sharedeals.de Ende vergangenen Jahres geschrieben, handelt es sich bei Stitch Fix (WKN: A2H52J) um einen persönlichen Online-Styling-Service.

Vergleichbar ist Stitch Fix sicherlich mit seinen hierzulande bekannten Wettbewerbern Modomoto oder Outfittery. Wobei Stitch Fix immer wieder stolz betont, dass man einen Künstliche Intelligenz-Algorithmus zur Auswahl der entsprechenden Kleidungsstücke nutze. Dieser lerne stets dazu und treffe somit immer besser den individuellen Geschmack des betreffenden Kunden, was zu einer steigenden Kundenzufriedenheit und dementsprechend zufrieden wiederkehrenden Kunden führe.

Vorgelegte Quartalszahlen sehr enttäuschend...

Gestern Abend - nachbörslich - legte nun Stitch Fix seine aktuellen Quartalszahlen vor, die leider sehr enttäuschend ausfielen. Demnach hat der Künstliche Intelligenz-Algorithmus von Stitch Fix wohl noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Denn leider verfehlte das Unternehmen mit einem Quartalsumsatz in Höhe von 451,8 Millionen USD die Konsensschätzungen der Analysten von 452,6 Millionen USD leicht.

Kein Wunder, lag doch auch der Umsatz pro Kunde mit 501 USD unter den erwarteten 503,70 USD. Auch beim Nettogewinn wusste das Unternehmen nicht zu überzeugen. So verzeichnete man zuletzt einen Gewinnrückgang von 12 Millionen USD respektive 0,12 USD je Aktie auf nur noch 11,4 Millionen USD respektive 0,11 USD je Aktie. Entsprechend vorsichtig zeigte sich das Management daher auch beim eigenen Ausblick.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 ebenfalls sehr schwach

Obwohl man seine aktive Kundschaft um +17% auf zuletzt 3,5 Millionen verbessern konnte, fiel auch der Ausblick des Managements auf 2020 bescheiden aus. So erwartet das Management um CEO Katrina Lake für 2020 nur einen Jahresumsatz zwischen 1,81 und 1,84 Milliarden USD. Analysten hatten hier im Konsens eigentlich einen Jahresumsatz in Höhe von 1,92 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

