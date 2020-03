Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer flüchteten gestern in "sichere Häfen" und so sank die Rendite 10-jähriger Bunds auf ein Allzeittief von -0,91%, so die Analysten der Helaba.In Frankreich sei die Rendite auf -0,40% gesunken und in Spanien halte die Rendite etwa das Vormonatsniveau. Der Druck auf BTPs habe sich demgegenüber verstärkt und die 10-jährigen italienischen Papiere würden mit rund 1,40% signifikant höher als noch Mitte Februar rentieren. Die italienische Regierung habe beschlossen, die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung stark einzuschränken, um die Virusverbreitung einzuschränken. Die wirtschaftlichen Konsequenzen würden das Land voraussichtlich in die Rezession führen. (10.03.2020/alc/a/a) ...

