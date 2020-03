Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit der Corona-Krise und der Panik an den Aktienmärkten, dem Ölpreiseinbruch und der griechisch-türkischen Konfrontation an der EU-Außengrenze kommt aktuell einfach zu viel auf einmal, so die Analysten der Nord LB.Deutsche Staatsanleihen seien als sichere Anlagen gesucht und würden den zweiten Tag in Folge einen regelrechten Ansturm erleben. US-Staatsanleihen würden erneut deutlich zulegen. Selbst die 30-jährige Anleihe habe unter der 1%-Marke bei 0,95% rentiert. (10.03.2020/alc/a/a) ...

