Augsburg (www.fondscheck.de) - Nach den Prämierungen mit dem Fund Award 2020 und dem Deutschen Fondspreis 2020 sowie aufgrund einer starken Renditeentwicklung in den vergangenen Monaten, hat der Alpha Star Aktienfonds (ISIN LU1070113235/ WKN HAFX64) im Februar mit 40 Mio. Euro sein Zielvolumen für das Soft-Closing erreicht, so die Alpha Star Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...