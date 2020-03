Auch die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis ist in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Noch Mitte Februar hatte der Wert bei 96,38 Schweizer Franken ein neues Allzeithoch erreicht. Unterstützung könnte das Papier nun von einem soeben beschlossenen Aktienrückkaufprogramm erhalten.Der Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Novartis hat sich für den erneuten Rückkauf eigener Aktien entschlossen. Wie Novartis am Dienstag mitteilte, sollen in den kommenden drei Jahren maximal zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...