FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Symrise-Aktien haben sich am Dienstag nach Zahlenvorlage im oberen MDax-Feld etabliert und mit einem Plus von 5,8 Prozent ihre Vortagesverluste wieder ausgebügelt. Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research nannte das Zahlenwerk im Rahmen der Erwartungen und den Margenausblick konservativ.



2020 will Symrise erneut schneller wachsen als der relevante Markt für Duftstoffe und Aromen. Analyst Heiko Feber vom Bankhaus Lampe betonte die Zuversicht des Konzerns ungeachtet eines sehr herausfordernden Umfelds.



Laut Analyst Andreas von Arx von der Baader Bank unterstreichen die Zahlen die Stabilität einer Anlage in Symrise-Titel. Sie eigneten sich für all jene auf der Suche nach Qualität./ajx/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

