HolidayCheck Group AG: Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Winners legt Amt mit Wirkung zum 23. Juni 2020 nieder - Suche nach Nachfolger durch den Aufsichtsrat angestoßen

München, den 10. März 2020 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der HolidayCheck Group AG, Herr Stefan Winners, hat der Gesellschaft gestern Abend mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und als Vorsitzender des Aufsichts mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2020 auf eigenen Wunsch aufgrund seines Ausscheidens aus dem Burda-Konzerns niederlegen wird.Stefan Winners war von 2005 bis 2012 zunächst als CEO für die heutige HolidayCheck Group AG (damals firmierend unter Tomorrow Focus AG) tätig, ehe er Anfang 2013 als Vorstand zum Burda-Konzern, dem Mehrheitsaktionär der HolidayCheck Group, wechselte. In seiner Zeit als CEO der Tomorrow Focus AG wurden die Marken HolidayCheck, ElitePartner, jameda sowie Focus Online erworben bzw. deutlich ausgebaut. Mitte 2013 wurde Winners in den Aufsichtsrat der Tomorrow Focus AG gewählt und übernahm dort den Vorsitz. Nachdem Stefan Winners Ende 2019 aus dem Vorstand des Burda-Konzerns ausgeschieden ist, fasste er nun den Entschluss, sein Aufsichtsmandat bei der HolidayCheck Group AG zum 23. Juni 2020 niederzulegen."Ich möchte mein großes Bedauern für diesen Schritt aussprechen und Herrn Winners gleichzeitig im Namen des gesamten Aufsichtsrats ganz herzlich für die ausgezeichnete Arbeit und das große Engagement in den insgesamt sieben Jahren seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender danken. Stefan Winners hat den Umbau der heutigen HolidayCheck Group AG zum Reisekonzern maßgeblich geprägt.", sagt Dr. Dirk Altenbeck, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HolidayCheck Group AG."Stefan Winners ist dem Vorstand immer mit viel Einsatz und mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Seine ausgeprägte Internetexpertise, seine strategische Weitsicht, seine Hartnäckigkeit und seine große Leidenschaft für die HolidayCheck Group und ihre Mitarbeiter zeichnen ihn besonders aus. Ich möchte ihm im Namen des gesamten Vorstands und aller Mitarbeiter ganz herzlich für die exzellente Zusammenarbeit danken und gleichzeitig alles Gute für die Zukunft wünschen.", betont Georg Hesse, CEO der HolidayCheck Group AG.Der Aufsichtsrat der HolidayCheck Group AG ist heute zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen, um die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der HolidayCheck Group AG anzustoßen und diesen dann der Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Juni 2020 vorzuschlagen.Über die HolidayCheck Group AG: Die HolidayCheck Group AG (ISIN DE0005495329), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 490 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die HC Touristik GmbH (Betreiberin des Reiseveranstalters HolidayCheck Reisen), die Driveboo AG (Betreiberin der Mietwagenportale MietwagenCheck und Driveboo) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.Presse- und Investorenkontakt: HolidayCheck Group AG Armin Blohmann Neumarkter Str. 61 81673 MünchenTel.: +49 (0) 89 9250-1256 Fax: +49 (0) 89 9250-2403E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.comwww.holidaycheckgroup.com http://twitter.com/HolidayCheckGrp http://facebook.de/HolidayCheckGroup

10.03.2020