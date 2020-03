Der gestrige Handelstag wird seinen festen Platz in den Geschichtsbüchern der Finanzmärkte erhalten. Der Kollaps der Ölpreise sowie die offen zu Tage getretene Panik in Bezug auf die Entwicklungen der Corona-Virus-Epidemie haben die Aktienindizes gestern weltweit in die Tiefe gerissen und dem Handelstag das Prädikat "schwarzer Montag" verpasst. Eine Stabilisierung respektive Bodenbildung dürfte nun eine ganze Weile in Anspruch nehmen und ob sie auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...